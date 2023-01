Der Vorfall kam in die Schlagzeilen, auch die Kleine Zeitung berichtete darüber: In der Nacht auf 1. September drang ein Wolf auf eine Weide in der Nähe von Hannover ein und riss nur wenige Hundert Meter neben einem herrschaftlichen Anwesen ein Pony – ein preisgekröntes Tier namens Dolly, dessen Besitzerin niemand anders als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist. Die Familie zeigte sich tief betroffen.