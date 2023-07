Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) kritisiert am Tag nach der Entscheidung im EU-Parlament das geplante EU-Renaturierungsgesetz scharf. Die Ziele der EU-Kommission seien "überschießend" und "unrealistisch", erklärte Totschnig am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal. Er argumentierte mit den gleichen Worten, die in der Sache von allen ÖVP-Mandataren zu hören sind: Man müsse erst "die Konsequenzen für die Bauern beurteilen", das Gesetz sehe weniger Fläche für die landwirtschaftliche Produktion vor, was auch weniger Versorgungssicherheit und mehr Abhängigkeit bedeute.