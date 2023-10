Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Dienstagabend den ersten Einsatz amerikanischer ATACMS-Raketen bestätigt. "Die ATACMS haben sich als sehr präzise erwiesen", sagte er in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. Russische Militärblogger hatten zuvor geschrieben, Russlands Streitkräfte hätten bei mit dem Raketentyp durchgeführten Angriffen Verluste an Personal und Ausrüstung erlitten. "Heute geht ein besonderer Dank an die USA", erklärte Selenskyj.

Der Ukraine-Präsident bestätigte damit auch die Lieferung der Raketen. "Unsere Vereinbarungen mit Präsident Biden werden umgesetzt." Die Ukraine hatte die USA um solche Raketen gebeten, um Nachschublinien, Eisenbahnnetze und Luftwaffenstützpunkte in den von Russland besetzten Gebieten besser angreifen zu können. Es gab bisher aber keine offizielle Bestätigung, dass solche Raketen geliefert wurden. Die USA hatten dies wiederholt abgelehnt – unter anderem, weil sie ausschließen wollten, dass damit Ziele in Russland angegriffen werden könnten.

"Heimliche" Lieferung

Auch das "Wall Street Journal" berichtete, die Ukraine habe die ATACMS am Dienstag erstmals auf russische Streitkräfte abgefeuert. Das Blatt berichtete ebenso wie der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf informierte Kreise und US-Regierungsvertreter zudem, dass die "heimliche" Lieferung der ATACMS-Raketen erst kürzlich erfolgt sei.

US-Medienberichten zufolge hatte US-Präsident Joe Biden dem ukrainischen Staatschef Selenskyj im September bei einem Treffen im Weißen Haus ATACMS-Raketen zugesagt, die je nach Typ eine Reichweite von 300 Kilometern haben und damit tief in russisches Territorium eindringen könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es aber nicht. Ein an dem Tag enthülltes neues Paket mit US-Militärhilfen enthielt keine Raketen dieses Typs. Die Abkürzung ATACMS steht für Army Tactical Missile System.