Gott habe seinen Sohn Christus für die Menschheit geopfert, Opfertum sei also die höchste Form der Menschenliebe, erklärte Patriarch Kyrill I. im September in einer Predigt. Wenn jemand seinem Eid treu bleibe und in Erfüllung seiner Kriegerpflicht getötet werde, opfere er sich auch für andere. Und dieses Opfer wasche alle Sünden rein. "Also geht mit Mut und erfüllt Eure soldatische Pflicht."