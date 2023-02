Am meisten quäle im Gefängnis, dass man seine Verwandten nicht sehen, nicht mit den geliebten Menschen sprechen könne, schreibt Alexej Nawalny in einem neuen Facebook-Eintrag. „Acht Monate hatte ich keinen Besuch. Und gestern erklärte man mir, ich komme in Kammerhaft, für ein halbes Jahr, die Maximalfrist. Dort sind Besuche verboten.“ Selbst Triebtäter und Serienkiller, die lebenslang sitzen, hätten Anspruch auf Besuch.