Wie internationale Nachrichtenagenturen aus dem Zentrum Kiews berichteten, waren über der Stadt laute Explosionen zu hören. Bürgermeister Klitschko: „Bleibt in den Schutzräumen“

Luftalarm und Explosionen in ukrainischer Hauptstadt Kiew

Krieg in der Ukraine

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist am späten Montagabend Luftalarm ausgelöst worden. Wie internationale Nachrichtenagenturen aus dem Zentrum Kiews berichteten, waren über der Stadt laute Explosionen zu hören. Bürgermeister Vitali Klitschko erklärte im Onlinedienst Telegram, die Luftabwehrsysteme seien aktiviert worden. „Bleibt in den Schutzräumen!“

Ein AFP-Reporter hörte fünf starke Explosionen im Osten der Stadt. Auch Reuters berichtete von Detonationen. Kiew ist immer wieder Ziel russischer Luftangriffe. Russland hatte Ende Februar 2022 seinen Angriffskrieg gegen das Nachbarland begonnen.