Nach dem Tod eines zweiten libanesischen Soldaten hat die Armee des Landes nach eigenen Angaben in Richtung der israelischen Armee zurückgefeuert. „Ein Soldat wurde getötet, nachdem der israelische Feind in der Region von Bint Jbeil im Süden einen Militärposten ins Visier genommen hatte, und das militärische Personal hat die Schüsse erwidert“, erklärte die libanesische Armee am Donnerstag.

Ein Militärvertreter sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei das erste Mal seit Oktober 2023, dass die libanesische Armee israelisches Feuer erwidert.

Zuvor hatte die libanesische Armee bereits den Tod eines ihrer Soldaten gemeldet, der an einem Rettungseinsatz des Roten Kreuzes im Südlibanon beteiligt gewesen sei.

Massive Angriffe Israels auf Beirut

Israel geht seit Tagen mit massiven Luftangriffen gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon vor. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei schon mehr als 1.000 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben.

In der Nacht zum Dienstag begann die israelische Armee nach eigenen Angaben einen „begrenzten“ Bodeneinsatz im Süden des Landes. Am Mittwoch meldete sie die ersten Todesopfer in den eigenen Reihen seit Beginn dieser Bodenoffensive. Bei Kämpfen mit der Hisbollah wurden demnach acht israelische Soldaten getötet.