Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Dienstag in Beirut einen gezielten Schlag gegen einen Hisbollah-Anführer ausgeführt, der für den Beschuss der Golanhöhen mit zwölf Toten am Wochenende verantwortlich sein soll. Die Streitkräfte hätten einen gezielten Angriff auf den Mann durchgeführt, „der für die Ermordung der Kinder in Majdal Shams und die Tötung zahlreicher weiterer israelischer Zivilisten verantwortlich ist“, hieß es in einer Erklärung.

Zuvor war nach Angaben eines Anrainers in der libanesischen Hauptstadt ein lauter Knall zu hören und eine Rauchwolke stieg auf. Aus dem Umfeld libanesischer Sicherheitskräfte hieß es, das Schicksal des Kommandanten sei unklar. Die staatliche libanesische Nachrichtenagentur meldete, ein israelischer Angriff habe das Gebiet im Viertel Haret Hreik der Hauptstadt getroffen.

Bereits am Nachmittag Raketenangriff

Israels Verteidigungsminister Joav Galant reagierte auf der Online-Plattform X und schrieb: „Die Hisbollah hat eine rote Linie überschritten.“ Bereits am Nachmittag war bei einem Raketenangriff auf den Norden Israels nach Angaben von Rettungskräften ein Zivilist getötet worden. Zuvor hatte es in Ortschaften an der Grenze zum Libanon Raketenalarm gegeben.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtete von einem „feindlichen Überfall“, der Hisbollah-nahe Fernsehsender Al-Manar zeigte Bilder von chaotischen Szenen. Mindestens vier Gebäude seien bei dem Angriff beschädigt worden. Wie im TV zu sehen war, riefen Menschen auf der Straße: „Gott segne Nasrallah.“ Andere riefen: „Netanyahu wird den Preis dafür zahlen.“ Augenzeugen berichtete, dass der Angriff auf ein achtstöckiges Gebäude zielte. Demnach sei das Obergeschoss getroffen worden.

Beirut ist seit Tagen in Sorge vor einem erwarteten israelischen Angriff als Vergeltung für einen Angriff auf das drusische Dorf Majdal Shams auf den israelisch besetzten Golanhöhen, bei dem zwölf Jugendliche getötet worden waren. Israel und die USA haben die vom Iran unterstützte Hisbollah dafür verantwortlich gemacht. Diese hat den Vorwurf zurückgewiesen.