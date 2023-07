Der wegen Missachtung der Justiz zu einer Haftstrafe verurteilte südafrikanische Ex-Präsident Jacob Zuma befindet sich nach Angaben eines Sprechers aus "gesundheitlichen Gründen" derzeit in Russland. Die Reise sei "privater Natur und kein Geheimnis", fügte der Sprecher am Freitag hinzu. Der 81-Jährige sei in der vergangenen Woche nach Russland gereist und werde nach Südafrika zurückkehren, "sobald die Ärzte ihre Behandlung abgeschlossen haben".

Zuma wird Korruption vorgeworfen

Am Donnerstag hatte das Verfassungsgericht in Südafrika ein Urteil bestätigt, wonach Zuma ins Gefängnis zurückkehren muss, um den Rest einer 15-monatigen Haftstrafe wegen Missachtung der Justiz zu verbüßen. Einen Berufungsantrag, der Zumas Rückkehr in die Haft abwenden sollte, wies das höchste Gericht des Landes ab. Die südafrikanische Gefängnisbehörde hatte Zumas Freilassung auf Bewährung erlaubt.

Zuma hatte in seiner Amtszeit von 2009 bis 2018 wegen zahlreicher Korruptionsaffären massiv in der Kritik gestanden. Im Juni 2021 wurde er zu einer 15-monatigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil er sich geweigert hatte, vor einem Anti-Korruptionsausschuss auszusagen. Seine Festnahme im Monat darauf hatte eine Welle der Gewalt und Plünderungen in Südafrika zur Folge.

Anti-Apartheit-Bewegung stärkte Bindung zu Russland

Nach zwei Monaten in Haft kam Zuma aus medizinischen Gründen auf Bewährung frei. Ein Berufungsgericht entschied im November 2022 jedoch, dass Zuma die Freilassung auf Bewährung rechtswidrig gewährt worden sei. Das Gericht ordnete seine Rückführung in die Haftanstalt Estcourt in der östlichen Provinz KwaZulu-Natal an - eine Entscheidung, die nun das Verfassungsgericht bestätigte.

Zuma gehört zu einer Generation von Anti-Apartheid-Aktivisten, deren Kampf von der Sowjetunion unterstützt wurde und die politische oder persönliche Verbindungen zu Moskau pflegen.