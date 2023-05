Der wiedergewählte türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sorgte am Wahltag für Staunen und Empörung im Netz. Videos, die in den sozialen Medien geteilt wurden, sollen zeigen, wie der Präsident vor einem Wahllokal Menschen Geld zusteckt. Umringt von Kindern und Anhängern zückt Erdoğan mehrere 200-Lira-Scheine (umgerechnet zehn Euro) und verteilt sie an anwesende Unterstützer.

Tatsächlich hat Erdoğan bereits in der Vergangenheit Bargeld-Geschenke gemacht. Die Opposition wirft Erdoğan nun vor, mit den Geldgeschenken bewusst Stimmen erkauft zu haben. Jedoch wird der türkische Präsident im Netz auch verteidigt. Manche User behaupten, dass es in der Türkei Tradition sei, dass der Präsident Geld an Kinder verteile.

Übrigens: Der 200-Lira-Schein, den Erdoğan verteilt haben soll, ist die Banknote mit dem höchsten Wert in der Türkei. Noch 2015 entsprachen 3,20 Lira einem Euro. Doch der Wert der türkischen Währung ist dramatisch gefallen. Die Inflation lag 2022 bei 85 Prozent.