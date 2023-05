Die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Türkei hat begonnen. Seit Sonntagfrüh, 8.00 Uhr Ortszeit (7.00 Uhr MESZ), können Bürger ihre Stimme entweder dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan oder seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu geben. Die Wahllokale haben bis Sonntagnachmittag (16.00 Uhr MESZ) geöffnet. Vorläufige Ergebnisse werden am Abend erwartet. Der 69-jährige Erdoğan geht als Favorit in die Abstimmung. Er hatte bei der ersten Runde der Wahl vor zwei Wochen zwar die meisten Stimmen erhalten, verpasste aber die nötige absolute Mehrheit. Kılıçdaroğlu landete etwa 4,5 Prozentpunkte hinter dem islamisch-konservativen Staatschef, der seit 20 Jahren die Geschicke des Landes lenkt.