Die schottische, vehement für Unabhängigkeit eintretende, Regierungschefin Nicola Sturgeon wird Berichten zufolge ihr Amt aufgeben. Das berichteten die Sender BBC und Sky News heute unter Berufung auf Regierungsquellen.



Sturgeon, die auch Chefin der Schottischen Nationalpartei (SNP) ist, ist seit November 2014 Schottlands dienstälteste "First Minister". Wann genau sie aus dem Amt scheidet, ist noch nicht klar. Die offizielle Ankündigung soll demnach im Laufe des Tages in einer Pressekonferenz in Edinburgh erfolgen, so die BBC.

Nick Eardley, politischer Chefkorrespondent der BBC, zitiert eine Quelle in der Nähe Sturgeons: "Sie hat genug."