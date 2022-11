Ein freundlicheres Publikum hätte Kathy Hochul nicht finden können als die Professorinnen und Studentinnen vom Barnard College. Die Gouverneurin des Staates New York, flankiert von Hillary Clinton und Kamala Harris, setzt auf Frauenpower im Endspurt. "Eure Rechte sind in Gefahr!" ruft Clinton. "Lee Zeldin" – der republikanische Gegenkandidat – "will hier in New York, wo die Suffragetten das Wahlrecht erkämpft haben, die Uhr um fünfzig Jahre zurückdrehen!"