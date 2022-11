Zuletzt schaltete sich sogar der Bundeskanzler ein. Bei all den Entscheidungen, die man für politische Protestformen wähle, „soll man immer bedenken, dass das nicht zur Gefährdung anderer beiträgt“, mahnte Olaf Scholz. Der Anlass: Zu Wochenbeginn hatten Klima-Aktivisten die Berliner Autobahn A100 besetzt und sich mit Sekundenkleber an die Fahrbahn gekettet. Im Stau auf der Stadtautobahn stand auch ein Fahrzeug der Feuerwehr auf dem Weg zum Einsatz: Ein Lkw hatte eine Radfahrerin überrollt und die

Frau dabei schwer verletzt.



Der Vorfall zeigt: Auf den Straßen der deutschen Hauptstadt tobt ein heftiger Kampf. Sieben Menschen starben bisher in diesem Jahr bei Radunfällen in Berlin. Aber darum geht es zunächst mal weniger in diesem Fall. „Die Hauptstadt wird solange Wohlfühl-Biotop für diese Aktionen sein, bis der Rechtsstaat deutlich macht, dass Straftaten nicht toleriert werden können“, warnte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Klima-Aktivisten der Bewegung „Letzte Generation“ blockieren regelmäßig den Autoverkehr der Stadt. Es kam zu Handgreiflichkeiten seitens der Autofahrer und Festnahmen der Blockierer. Mehr als 700 Verfahren zählte die Berliner

Polizei bis Ende Oktober.



Der jüngste Vorfall bewegt nun Gemüter: Was darf Protest? „Es ist jetzt die Aufgabe der Polizei und der Gerichte, zu klären, inwieweit die Aktivisten Schuld tragen, dass dem Unfallopfer nicht schneller geholfen werden konnte“, bemühte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) die Justiz. Die oppositionelle CDU: „Wenn Rettungskräfte nicht arbeiten können, weil dickköpfige Aktivisten die Allgemeinheit schädigen, ist Schluss“, so Frank Balzer, der innenpolitische Sprecher der Berliner Union. CSU-Politiker Alexander Dobrindt will Haftstrafen für Klimakleber.