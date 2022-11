Heftige Unwetter haben dieses Jahr Österreich heimgesucht. In Vorarlberg kam es zu Rekordniederschlägen, die 1500 Einsätze verursachten. Dabei kommt Österreich mit den steigenden Wetterextremen noch glimpflich davon: Der Super-Taifun Rai auf den Philippinen hat heuer 407 Menschen getötet und Schäden in der Landwirtschaft, Infrastruktur und bei Gebäuden in Milliardenhöhe verursacht. Extreme Monsun-Regenfälle beraubten in Pakistan Millionen Menschen ihrer Lebensgrundlage. Die Zahl der Todesopfer liegt bei 1300. Es zeigt sich: Die Klimakrise wütet bereits mit ungebremster Wucht über den Planeten. Bereits um 1,2 Grad Celsius hat sich unsere Erde erhitzt.

Das, was wir gerade erleben, ist jedoch nur ein Vorgeschmack darauf, was uns bei jenseits von 1,5 Grad erwartet.