Am 5. September gewinnt Liz Truss die parteiinterne Abstimmung um das Amt der Parteichefin, das machte sie automatisch zur Premierministerin. Am gestrigen 20. Oktober, also rund sechs Wochen nach ihrem Amtsantritt, erklärt sie ihren Rücktritt. Die parteiinterne Wahl ihrer Nachfolgerin oder ihres Nachfolgers soll bis zur kommenden Woche stattfinden.

Hier kann man noch einmal alles genau nachlesen. Für die Web-Community ist "Kurzzeit-Regentschaft" natürlich ein gefundenes Fressen. Hier die besten Tweets aus dem Netz.