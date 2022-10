Gerade mal sechs Wochen war Liz Truss Premierministerin von Großbritannien. Nach einer monatelangen Abstimmung unter den Tories war sie auf Boris Johnson gefolgt. Nun wirft die 47-Jährige inmitten einer von ihr befeuerten Regierungskrise das Handtuch. Das gab Truss am Nachmittag vor der Tür ihres Amtssitzes in der Downing Street Nr. 10 in London bekannt.

Die Premierministerin ist seit Mittwoch weiter in Bedrängnis, nachdem zuerst Innenministerin Suella Braverman zurückgetreten war und es dann bei einer Abstimmung im Parlament zu chaotischen Szenen kam. Teilweise sollen Abgeordnete eingeschüchtert und bedrängt worden sein, damit sie für die Regierung stimmen. Beobachter sprachen davon, dass es solche Szenen noch nie gegeben habe. Weitere Abgeordnete von Truss' Partei forderten einen Rücktritt der 47-Jährigen. "Ihre Position ist unhaltbar geworden", twitterte die Abgeordnete Sheryll Murray.

