Die in den letzten acht Wochen vorgelegten Umfragen lagen richtig – auch wenn der Abstand zu ihrem Konkurrenten Rishi Sunak am Ende doch etwas kleiner ausfiel als gedacht: 81.326 Tory-Mitglieder gaben Liz Truss ihre gültige Stimme, 60.399 gingen an ihren Parteikollegen (57,4 zu 42,6 Prozent). "In Liz we Truss" war auf vielen Transparenten zu lesen – und in der Tat, so war es dann auch: Die 47-Jährige ist neue konservative Parteichefin und somit auch designierte britische Premierministerin.