Beim Na­to-Gip­fel von Ma­drid soll­ten ei­gent­lich die de­si­gnier­ten neuen Mit­glie­der Finn­land und Schwe­den im Mit­tel­punkt ste­hen. Doch nun rich­ten sich alle Augen auf die Tür­kei. Prä­si­dent Recep Tay­yip Er­do­gan blo­ckiert den Bei­tritt der bei­den Nord­län­der und bringt wei­te­re Kri­sen mit in die spa­ni­sche Haupt­stadt: Er hat einen neuen Ein­marsch in Sy­ri­en an­ge­kün­digt, damit die Na­to-Füh­rungs­macht USA ver­är­gert und facht den Dau­er­streit mit dem Na­to-Part­ner Grie­chen­land an. Ra­sche Lö­sun­gen sind un­wahr­schein­lich. Kurz vor Gip­fel­be­ginn bleibt Er­do­gan stur, wie Di­plo­ma­ten sagen.