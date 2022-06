Ein K. o. sieht anders aus. Ein Sieg jedoch auch. Der Ausgang der Parlamentswahlen in Frankreich ist trotz des Erringens der meisten Wählerstimmen ein schwerer Schlag für den gerade wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron. Die absolute Mehrheit in der französischen Nationalversammlung ist quasi ein Pflichtsieg für einen Präsidenten, weil sie als Bestätigung der vorangegangenen Wahlen gesehen wird. In der Pflicht hat das Macron-Lager nun versagt, die Kür wird nun umso schwieriger. In den vergangenen fünf Jahren konnte man mit der absoluten Mehrheit relativ komfortabel Gesetzesvorhaben ohne Widerstand durchs Parlament bringen. Nun muss sich der Präsident auf die Suche nach Mehrheiten machen. Je nach Vorhaben wird er sich auf Mitte-Links- oder Mitte-Rechts-Kräfte zu stützen versuchen.