Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Deutschen in der Corona-Krise zu Ausdauer und Disziplin aufgerufen - und das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen scharf kritisiert. Sie warnte am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag vor Rückfällen. Ihre wichtigsten Aussagen: