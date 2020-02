Der Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer stürzt nicht nur die CDU in eine tiefe Krise. Er zeigt auch: Deutschland, das Land im Zentrum Europas, verliert an Zuverlässigkeit und Stabilität.

Annegret Kramp-Karrenbauer © (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN

Zum Abschied wird Annegret Kramp-Karrenbauer noch einmal deutlich. „Die AfD steht gegen alles, wofür die Union eintritt“, sagt die CDU-Chefin am Montag in Berlin. Überraschend kündigt sie ihren Abschied vom Amt der Parteivorsitzenden an. Sie habe sich zu diesem Schritt „nach reiflicher Überlegung entschieden“, berichtet Kramp-Karrenbauer und dann zuerst Kanzlerin Angela Merkel unterrichtet und schließlich die Spitzen der CDU.