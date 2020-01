Facebook

© (c) Jovan - stock.adobe.com (JOVAN NJEGOVIC DRNDAK)

Es ist der 27. Jänner des Jahres 1945. Ein Samstag, für Juden der Sabbat, der siebente Tag in der Woche, ein Feiertag. In den Morgenstunden dringt eine Aufklärungseinheit der Roten Armee zum Lager Auschwitz III Monowitz vor. Die Soldaten finden an die 600 zum Skelett abgemagerte Menschen vor und Berge an Leichen. Am Nachmittag erreichen die Rotarmisten das Hauptlager des Konzentrationslagers Auschwitz und die Vernichtungsstätte Birkenau. Nur wenige SS-Männer leisten Widerstand, die meisten haben längst mit dem Näherrücken der Front das Weite gesucht. Sie schleppen 60.000 noch gehfähige Häftlinge mit, auf den Todesmarsch in Richtung Westen. Häftlinge, die zusammenbrechen und nicht mehr weiterkönnen, werden sofort erschossen.