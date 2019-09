Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Boris Johnson unter Druck © (c) APA/AFP/SAUL LOEB

Rechtsexperten, politische Beobachter, aber selbst viele konservative Politiker sind sich einig: Dieses Urteil ist in seiner unerwarteten Schärfe „beispiellos“ und „ein vernichtender Schlag“ für Boris Johnson. In einer historischen Entscheidung hat am Dienstag der höchste britische Gerichtshof, der Supreme Court, einen zentralen Regierungsbeschluss widerrufen. Die elf Richter des Obersten Gerichtshofs hielten es für unrechtmäßig, dass der Premierminister mitten in der Brexit-Krise das Parlament durch die Königin für fünf Wochen suspendieren ließ.