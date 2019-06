Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) AP (JAN BAUER)

"Ich möchte nicht behaupten, dass alles Menschenmögliche getan wurde": So eindringlich mahnte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) angesichts des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke nun ein entschlosseneres Vorgehen gegen die Neonazi-Szene ein. Passend zum Tag wurde am Freitag bekannt, dass Rechtsextremisten in Vorbereitung auf "Tag X" 200 Leichensäcke bestellen wollten. Sie führten Todeslisten, auf denen knapp 25.000 Namen standen, hauptsächlich Personen aus dem regionalen Umfeld der „Prepper“, bevorzugt Lokalpolitiker von SPD, Grünen, Linken und CDU, die sich als „Flüchtlingsfreunde“ zu erkennen gegeben und Flüchtlingsarbeit geleistet hätten.