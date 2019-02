Facebook

Mohammad Zarif © APA/AFP/ATTA KENARE

Der iranische Außenminister Mohammed Javad Zarif ist nach der Ablehnung seines Rücktritts durch den Präsidenten zurück im Amt. Bei der Begrüßung des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan im Präsidialamt in Teheran war Zarif am Mittwoch neben Präsident Hassan Rouhani anwesend. Zuvor hatte Rouhani Zarifs Rücktrittsgesuch abgelehnt und ihn aufgefordert, seine Arbeit wieder aufzunehmen.

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hatZarif hatte am Montagabend überraschend und via Instagram-Posting seinen Rücktritt verkündet. "Ich entschuldige mich, dass ich nicht mehr in der Lage bin, mein Amt weiter auszuüben, und für alle meine Unzulänglichkeiten in meiner Amtszeit", so seine Worte auf dem Online-Netzwerk. Zarif gilt als vergleichsweise liberal, er war eine treibende Kraft hinter dem Atomabkommen mit dem Iran von 2015 gewesen.