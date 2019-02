Facebook

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella © (c) APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Die italienische Rechtspartei "Brüder Italiens" (Fratelli d'Italia - FdI) hat an Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella appelliert, den ehemaligen Südtirol-Attentäter Heinrich Oberleiter nicht zu begnadigen. "Oberleiter hat nie Reue für die begangenen Taten gezeigt. Er hat öfters behauptet, stolz darauf zu sein", erklärte der FdI-Parlamentarier Luca De Carlo am Dienstag in einer Aussendung.

"Aus Respekt gegenüber den Todesopfern fordern wir Präsident Mattarella auf, diesen schandhaften Antrag abzulehnen, wie es bereits sein Vorgänger Giorgio Napolitano getan hat", so der Parlamentarier. Er rief den Staatschef auf, Druck auf die Regierung in Wien zur Auslieferung all jener ehemaligen Südtiroler Terroristen auszuüben, die sich für Verbrechen verantwortlich gemacht und in Österreich Zuflucht gefunden hatten.

Ehemaliger Südtiroler Attentäter Die Justizbehörden von Brescia haben Oberleiter 1971 zu 16 Jahren Haft wegen eines Bahnanschlags 1964 verurteilt. Wegen der Anschläge, bei denen rund 40 Strommasten gesprengt wurden, und weiterer Attentate erhielten der heute 77-jährige Oberleiter und andere "Pusterer Buam" langjährige Haftstrafen. Oberleiter wurde ein Mord an einem Carabiniere vorgeworfen. Deswegen konnte der nach Österreich geflohene Oberleiter nicht mehr nach Südtirol einreisen. Über die Begnadigung des 77-Jährigen muss nun Mattarella entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft der Stadt Brescia hat sich indes für die Begnadigung Oberleiters ausgesprochen. Dies berichteten die Tageszeitung "Il Giornale di Brescia" am Dienstag. Oberleiter hatte im November ein Gnadengesuch Mattarella gerichtet. Der Begnadigungsantrag wurde auf Druck der Kinder Oberleiters eingereicht wegen des angeschlagenen Gesundheitszustands ihres in Gössenheim in Bayern lebenden Vaters. Weitere Appelle für seine Begnadigung waren in den vergangenen Jahren erfolglos geblieben.

Oberleiter, der laut Medienangaben einen österreichischen Pass hat, veröffentlichte ein Buch mit dem Titel "Es gibt immer einen Weg", in dem er seine Zeit als Untergrundkämpfer in Südtirol gegen die Italiener schilderte. Unter dem ehemaligen Präsidenten Oscar Luigi Scalfaro wurden 1998 vier ehemalige Südtirol-Aktivisten begnadigt: Heinrich Klier, Peter Matern, Wolfgang Pfaundler und Gerhard Pfeffer.