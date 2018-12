Haftbefehl Terrorverdacht: 18-Jähriger in Hamburg festgenommen

In Hamburg ist ein 18-Jähriger wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Er soll zur Tötung von Polizisten aufgerufen haben.

Themenbild Polizei Deutschland

Der 18-Jährige soll in sozialen Medien unter anderem zur Tötung von Polizisten aufgerufen haben, wie die Hamburger Polizei am Sonntag mitteilte. Daneben soll der Verdächtige versucht haben, andere Menschen dazu zu bewegen, sich der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) anzuschließen.

Die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg erwirkte den Angaben zufolge einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Der Mann wurde demnach am Freitag festgenommen. In seiner Wohnung sicherten die Ermittler Beweismittel, die nun ausgewertet werden sollen.