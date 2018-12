Facebook

Angela Merkel in Hamburg © APA/AFP/ODD ANDERSEN

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer löst die deutsche Kanzlerin Angela Merkel als Parteivorsitzende ab. Die frühere saarländische Ministerpräsidentin setzte sich am Freitag auf dem CDU-Parteitag in Hamburg in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch.

Kramp-Karrenbauer erhielt 517 der 999 abgegebenen gültigen Stimmen, Merz 482. Nötig war eine Mehrheit von 500 Stimmen. Gesundheitsminister Jens Spahn war nach dem ersten Wahlgang ausgeschieden.

In ihrer Abschiedsrede hatte sich Merkel zuvor für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie gestand aber auch Fehler ein und Dinge, mit denen sie ihre Partei auf die Probe stellte. Etwa mit ihrem Schweigen zu bestimmten Themen.

Am Ende wurde es noch einmal emotional, als sie persönlich Bilanz zog. Dabei spürte man in ihrer Stimme die Bewegtheit in dieser besonderen Stunde. Dafür erhielt sie minutenlangen stehenden Applaus. Während sie den Beifall entgegennimmt, wischt sie sich eine Träne aus dem Auge. So emotional wurde Merkel in der Öffentlichkeit noch nie wahrgenommen.

Die Rede der Kanzlerin können Sie hier nachschauen:

Merkels Rede

Merkel stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl.