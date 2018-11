Der Konflikt in Afghanistan könne nur durch Verhandlungen gelöst werden, zu denen man auch die fundamentalistischen Taliban laden will, so Moskau.

Am 9. November in Moskau

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © (c) EPA (Anja Niedringhaus)

Das russische Außenministerium hat für den 9. November eine internationale Afghanistan-Konferenz in Moskau angekündigt, an der erstmals auch die fundamentalistischen Taliban teilnehmen sollen. Sowohl der afghanische Präsident Ashraf Ghani wie die Vertretung der Taliban in Katar hätten Delegationen für das Treffen bestimmt, teilte das Ministerium am Samstag in Moskau mit.

Ein erster Anlauf für eine solche Konferenz war im August am Einspruch der afghanischen Regierung gescheitert. In dem Land herrscht seit Jahren Bürgerkrieg zwischen den radikalislamischen Taliban und der vom Ausland unterstützten Führung. Der Konflikt in Afghanistan könne nach russischer Auffassung nur durch Verhandlungen gelöst werden, hieß es in der Mitteilung. Dafür sollten die Aktivitäten der Staaten in der Region besser koordiniert werden.

Eingeladen seien Vizeaußenminister aus China, Indien, dem Iran, Kasachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan sowie Sondergesandte anderer Länder für Afghanistan, zum Beispiel aus den USA. Ein Abschlussdokument sei nicht geplant.