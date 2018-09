Die Verteidigungsminister von fünf Staaten trafen sich auf Einladung von Minister Mario Kunasek in Graz. Er kündigte eine Truppenverstärkung des Bosnien-Kontingents an.

Getagt wird im Rittersaal der Grazer Burg © ballguide/Großschädl

Die Verteidigungsminister von fünf Westbalkan-Staaten und Österreich sind am Mittwoch in Graz zusammengekommen, um Maßnahmen bei Grenzschutz und Ausbildung wie eine Offiziersakademie sowie künftige Kooperation zu besprechen. Österreichs Minister Mario Kunasek (FPÖ) kündigte vor der Presse vor Konferenzbeginn an, dass Österreich seinen Anteil an der Bosnien-Mission EUFOR um 150 Mann erhöhen werde.