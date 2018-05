Plagiatsvorwurf Melania Trump bedient sich schon wieder bei den Obamas

Amerikas First Lady hat es schon wieder getan: Passagen ihrer "Be Best"-Initiative, einer Initiative für Kinder, erinnern an Programme der Obama-Jahre.

First Lady Melania Trump © APA/AFP/SAUL LOEB

US-First Lady Melania Trump will sich mit einer neuen Initiative verstärkt für das Wohl von Kindern einsetzen: Sie sollen intensiver in der Nutzung sozialer Medien geschult werden, gesünder leben und über Drogenmissbrauch aufgeklärt werden. Das kündigte die 48-Jährige am Montag im Beisein ihres Mannes Donald Trump im Rosengarten des Weißen Hauses an.

Die Initiative "Be Best" (etwa: "Gib Dein Bestes") sei eine Aufklärungskampagne für die "Wichtigsten und Verwundbarsten unter uns - unsere Kinder", so Melania Trump. Das Programm solle auch Familien und Kinder unterstützen, die von Drogenmissbrauch betroffen seien.

Die First Lady hatte sich bisher vor allem den Kampf gegen Cyber-Mobbing auf die Fahne geschrieben. Soziale Netzwerke könnten für Kinder positiv und negativ sein, erklärte sie dazu am Montag. Es sei daher wichtig, Kinder bei der Nutzung anzuleiten. "Soziale Medien können auf förderliche Weise genutzt werden", sagte sie. Dafür müsse Kindern auch beigebracht werden, ihre Worte sorgfältig zu wählen, sie müssten von "Respekt und Mitgefühl" geprägt sein.

Melania Trumps Kampf gegen Cyber-Mobbing hatte manche Beobachter erstaunt, da Präsident Trump auf Twitter immer wieder durch persönliche Beschimpfungen und wüste Tiraden auffällt.

Ernstaunen sei laut "Spiegel online" auch durch die Reihen gegangen, weil Melania Trumps Broschüre nahezu identisch mit jener sei, die 2014 unter der Regierung von Barack Obama veröffentlicht wurde, und die den Titel "Net Cetera" trug.

Es ist nicht das erste Mal, dass Melania sich bei den Obamas bedient. Im Sommer 2016 hielt sie eine Rede beim Parteitag der US-Republikaner, die passagenweise eine frappierende Ähnglichkeit mit einer Rede von Michelle Obama hatte.