Wer glaubt, dass Friedrich Merz stets die Wahrheit spricht, der sollte sich anhören, was Deutschlands Kanzler am Montag über die offiziell von ihm geführte schwarz-rote Bundesregierung sagte. „Die Koalition arbeitet gut und vertrauensvoll zusammen“, behauptet er. Vor drei Tagen haben sich zwei Regierungsmitglieder öffentlich gefetzt.

Krieg wirft Schatten bis nach Berlin

Es ging – und geht noch immer – um die als Folge des Kriegs im Nahen Osten explodierenden Preise für Sprit und sonstige Energie. Jetzt verspricht Merz Deutschland einen Mineralölsteuer-Verzicht von 17 Cent pro Liter ab sofort für zwei Monate. Noch beträgt diese für Benzin 65,5 Cent pro Liter, für Diesel 47. Die Gesamtkosten liegen bei 1,6 Milliarden Euro. Das hätte man auch in Ladeinfrastruktur investieren können. Merz kündigt aber lieber noch mehr seiner persönlichen Energie gegen das EU-Verbrennerverbot an.

Und eigentlich wollte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ja durchkommen ohne einen Einnahmeverzicht oder gar Ausgaben für den Staat. SPD-Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil aber sieht das anders – und es gab prompt ein öffentliches Hin und Her. Was Merz veranlasste, am Donnerstag zu verkünden, er „erwarte“ von den beiden, „dass sie zu gemeinsamen Vorschlägen kommen“.

Als Reaktion ätzte Reiche anderentags, noch ehe ein von Klingbeil anberaumter „Energiegipfel“ mit Arbeitgebern und Gewerkschaften begann, die SPD-Vorschläge seien „teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig“. Sie hätte auch gleich auf Merz das Etikett „führungsschwach“ kleben können. Der ließ wissen, er sei „befremdet“.

Nur wenig scheint wirklich konkret

Reiche hat am Wochenende nicht nachgelegt – aber auch nicht an der zweitägigen Klausur der Koalitionsspitzen teilnehmen dürfen. Deren Resultate tragen Merz, Klingbeil, SPD-Co-Chefin Bärbel Bas und CSU-Vorsitzender Markus Söder nun vor. Zusammengenommen verkünden sie erneut ihren massiven Reformwillen von Krankenversicherung bis Steuern. Aber nur wenig scheint so konkret wie die 1000 Euro „Entlastungsprämie“, die Arbeitgeber ihren Beschäftigten zahlen dürfen – und von ihrer Steuerschuld abziehen. Für die Empfänger ist das Geld steuer- und abgabenfrei.

Der Dissens in Sachen Übergewinnsteuer, die Merz nicht will, Söder und Klingbeil aber schon – er bleibt. Weggefegt indes scheint wenigstens der Verdruss des Kanzlers über die von ihm persönlich ausgewählte Reiche.