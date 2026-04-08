Ein gutes Jahr ist es her, da fand Wolfgang Kubicki, er sei jetzt wirklich zu alt für Erste Hilfe — und erst recht für schwerste Hilfe. Seine Partei war eben zum zweiten Mal aus dem Deutschen Bundestag hinausgeflogen und auch sonst stand die FDP übel da: Ihr Geheimplan zum Bruch der Ampel-Koalition, der SPD und Grüne zu Schuldigen stempeln sollte, war öffentlich geworden. Und ausgerechnet ihr Vize-Chef Kubicki hatte Berichte über das „D-Day-Papier“ zunächst „Märchen“ genannt und „glatte Lüge“.

Große Worte hat der inzwischen 74 Jahre alte Diplom-Volkswirt und Jurist nie gescheut, die Provokation liebt er geradezu. Als Kubicki noch Fraktionschef in Schleswig-Holstein war, antwortete er der „Zeit“ auf die Frage, ob das genug für seinen Ehrgeiz sei: „Ich würde in Berlin zum Trinker werden, vielleicht auch zum Hurenbock.“ Er wolle aber nicht auch noch seine dritte Ehe ruinieren.

„Entgleisung“

Sieben Jahre später zog Kubicki dann doch ein drittes Mal in den Bundestag; die verbale Kehrtwende gehört zu seinen eher leichteren Übungen. Als er 2023, inzwischen Parlaments-Vizepräsident, für seine Behauptung, „Putin und (der grüne Vizekanzler) Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte, besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist“, wütenden Protest erntete: Da gab er zu, das sei „völliger Quatsch“, gar eine „Entgleisung“ — und entschuldigte sich.

Persönliche Eitelkeiten?

Nicht nur, aber auch in der FDP wird Kubicki für sein loses Mundwerk seit je wahlweise bewundert und gehasst. Aber es kann gut sein, dass sie ihn, nach Wahlniederlagen am Stück, nun tatsächlich auch deswegen für ihren allerletzten Retter hält. Sicher ist, dass Kubicki besser als jede und jeder sonst in Rede stehende künftige Vorsitzende einen Parteitag schwindelig reden kann. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Chefin des Verteidigungsausschusses im EU-Parlament, die ihm nun pures Stillen „persönlicher Eitelkeiten“ vorwirft, kontert er: „Lieber ein altes Schlachtross als ein lahmes Steckenpferd.“

Für die FDP ist das üblicher Umgangston; unüblich allerdings ist ihre Lage. Nicht nur für Kubicki geht es darum, ob „die Partei zugrunde geht“; er aber sagt es. Und dass Ex-Vorsitzender Christian Lindner ihm „den letzten Kick“ zur Bewerbung gegeben habe mit der Bemerkung, ohne ihn sei die FDP garantiert am Ende.

Rückkehr ins Sündenbabel

Vorerst ist das der geschäftsführende Chef Christian Dürr; gegen Kubicki will er nicht antreten. Der wiederum hält sein Alter nun für „kein Kriterium“ mehr, seinen „Bekanntheitsgrad“ schon. Der könne, prunkt Kubicki im „Tagesspiegel“-Gespräch, „in Deutschland … kaum noch erhöht werden“ und „dramatisch gestiegen“ seien auch „meine Beliebtheitswerte“. Bleibt die Rückkehr ins Sündenbabel Berlin, sollte er gewählt werden, um „ein Jahr meine gesamte Kraft in den Dienst der Partei zu stellen“. Kein Problem, findet Kubicki: „Inzwischen bin ich sittlich und moralisch gefestigter.“