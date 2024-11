Mehrere der elektronischen Abstimmungsgeräte funktionierten nicht, die Abgeordneten riefen wild durcheinander, einige verlangten eine Wiederholung der einzelnen Votings – besser hätte man den aktuellen Zustand der EU nicht illustrieren können. In einer Zeit, in der in den USA ein dystopischer Regierungswechsel mit Protagonisten wie aus einem Hollywood-Film stattfindet, das Schicksal der Ukraine (und damit auf gewisse Weise auch jenes von Europa) auf dem Spiel steht, der Nahe Osten brennt und sich die großen Blöcke weltweit neu formieren, hängt die EU in einer Dauerschleife des wachsenden Misstrauens und der Handlungsunfähigkeit fest.