Premier Viktor Orbán wirkt zunehmend nervös. Jener Mann, der in Ungarn seit 14 Jahren unangefochten am Ruder ist und der das Land seit 2010 ganz nach seinem autoritären Willen umgekrempelt hat, sieht sich zum ersten Mal einem politischen Widersacher gegenüber, der ihn aus dem Feld zu schlagen droht: Péter Magyar.

Dieser hat es innerhalb eines halben Jahres zustande gebracht, von einem politisch unbeschriebenen Blatt zum umjubelten Oppositionsführer aufzusteigen, dem bereits weit mehr als eine Million ungarischer Wähler hoffnungstrunken Gefolgschaft leisten.

Was Orbán und seiner nationalpopulistischen Regierungspartei Fidesz besonders zusetzt, ist die unaufhaltsam wachsende Popularität Magyars und seines politischen Lagers: Lag seine im vergangenen Frühjahr gegründete Tisza-Partei bei den Europawahlen Anfang Juni mit rund 30 Prozent der Stimmen noch knapp 15 Prozentpunkte hinter dem Fidesz (knapp 45 Prozent), so hat die Partei Magyars laut jüngsten Umfragen zum ersten Mal die Nase vorn.

Aus den Erhebungen gleich zweier ungarischer Meinungsforschungsinstitute, 21 Kutatóközpont und Publicus, geht hervor, dass die Tisza-Partei ein bis zwei Prozentpunkte vor dem erfolgsverwöhnten Fidesz liegt. Anfang 2024, als die Opposition im Zustand der Hoffnungslosigkeit und Starre darniederlag, galt ein solches Umfrageergebnis noch als völlig unrealistisch.

Orbán vergleicht EU mit der Sowjetunion

Angesichts der eklatanten Verschiebungen bei der Wählergunst zugunsten von Péter Magyar fühlt sich Premier Orbán offenbar immer mehr in die Enge getrieben. Dies ist vor allem daran abzulesen, dass seine Äußerungen stetig harscher und radikaler werden. Jüngstes Beispiel dafür war Orbáns Rede am Mittwoch im Rahmen des ungarischen Nationalfeiertags zum Gedenken an den Volksaufstand der Ungarn gegen die Sowjetunion im Jahr 1956.

Dabei feuerte Orbán einmal mehr eine Breitseite auf „Brüssel” ab, wobei er die Politik der EU mit der tyrannischen Bevormundung Ungarns durch die Sowjetunion im Kalten Krieg gleichsetzte, der sich die Menschen nicht beugen dürften. 1956 war der Unabhängigkeitskampf Ungarns von rund 2000 sowjetischen Panzern blutig niedergewalzt worden: Die Kampfhandlungen forderten etwa 2000 Todesopfer. Während des Aufstands waren über 200.000 Ungarn nach Österreich und in den Westen geflohen.

Der selbsternannte „Freiheitskämpfer” Orbán scheint am Vergleich zwischen Brüssel und dem damaligen Moskau offenkundig Gefallen gefunden zu haben, bringt er ihn doch regelmäßig aufs Tapet. Mehr noch, er hat nun auch seinen politischen Gegenspieler Péter Magyar in diesen verqueren Kontext gestellt.

Herausforderer Magyar ist in Umfragen stark wie noch nie © IMAGO

Bei seiner Rede zum ungarischen Nationalfeiertag sprach Orbán davon, dass „Brüssel” Magyar dazu ausersehen habe, eine „Marionettenregierung” anzuführen, die dem Diktat der EU zu gehorchen habe. Laut Orbán geht es Brüssel gegen den Strich, dass Ungarn „eigenständige, souveräne Entscheidungen” trifft, wie es seine Regierung heute tue. Deshalb wolle die EU einen Lakai installieren, den sie in der Person Magyars auch schon gefunden habe. In diesem Zusammenhang hob er hervor, dass Magyar sich mit dem Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, bereits ins Bett gelegt habe. Diese Liaison sei die „neue Love Story des 21. Jahrhunderts“, ätzte der ungarische Premier.

Magyars Wähler deutlich pro-europäischer

Er sei indessen bereit, gegen diese von langer Hand geplante heimtückische Machtübernahme in Ungarn zu kämpfen, sagte Orbán. „Sie werden hier nicht durchbrechen. Wir werden gewinnen, sie werden verlieren.“ Der Analyst des Politikforschungsinstituts „Republikon“, Zoltán Ranschburg, machte diesbezüglich darauf aufmerksam, dass die Wähler Magyars und der Tisza-Partei „wesentlich pro-europäischer eingestellt sind als die Wähler der Regierungspartei Fidesz“. Somit würden die Untergriffe Orbáns gegen Magyar bei dessen Sympathisanten nicht verfangen.