Die jüngste Umfrage der größten spanischen Zeitung El País spiegelt wider, was in ganz Europa zu spüren ist: Die Bevölkerung ist zunehmend besorgt über die Zuwanderung. Es gibt aber auch Erfolge zu vermelden. Dazu gehört, dass die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die nach Europa kommen, in diesem Jahr zurückgegangen ist. Laut dem neuesten Monatsbericht der EU-Grenzschutzagentur Frontex wurden seit Jahresbeginn 166.000 irreguläre Migranten an den EU-Außengrenzen registriert – insgesamt, also an den Land- und an den Seegrenzen, sank die Zahl um gut 40 Prozent.