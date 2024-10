Der britische Premierminister selbst veröffentlichte das Foto, wohl auch um dringend nötige Sympathiepunkte zu sammeln: Keir Starmer sitzt mit einem weißen Wusel über Arbeitsunterlagen am Schreibtisch – die Rede ist von „Prince“, dem neuen Kätzchen im Regierungssitz in Westminster in London. Die Wahl fiel auf die Rasse „Sibirische Katze“ – eine in Zeiten wie diesen zumindest vom Namen her interessante Wahl. Ausgewachsen ist die beliebte halblanghaarige Rasse von recht kräftiger Statur.