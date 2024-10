Dass die Maschine des Logistik-Unternehmers DHL nach ihrem Start am Flughafen Dresden/Halle nicht abgestürzt ist, dürfte nur dem Zufall zu verdanken gewesen sein. Infolge einer Verspätung entzündete sich der Brandsatz in einem der zu verladenden Pakete noch am Boden, statt des Flugzeugs geriet nur ein Frachtcontainer in Brand.

Öffentlich gemacht hat den Vorfall, bei dem deutsche Sicherheitskreise eine russische Beteiligung vermuten, zu Beginn der Woche Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Gemeinsam mit den Chefs des Bundesnachrichtendienstes und des Militärischen Abschirmdienstes hatte Haldenwang in einer öffentlichen Anhörung Bundestagsabgeordnete über das zunehmend „aggressive Agieren“ russischer Nachrichtendienste in Deutschland informiert.

Denn der im Juli am Dresdner Flughafen losgegangene Brandsatz ist bei Weitem nicht der einzige Vorfall dieser Art, den die deutschen Geheimdienste in den vergangenen Monaten registriert haben. Im Jänner hatten Unbekannte bei Brunsbüttel Löcher in eine Flüssiggasleitung gebohrt, die helfen soll, Deutschland unabhängig von russischen Energielieferungen zu machen. Vier Monate später brannte dann ein Fabriksgebäude des Rüstungskonzerns Diehl ab, der Flugabwehrraketen für die Ukraine produziert. Mitte August gab es schließlich Alarm im Fliegerhorst Köln-Wahn, der unter anderem Stützpunkt für die deutschen Regierungsflugzeuge ist. Dort war in der Nähe der Wasseranlage ein Loch im Absperrungszaun der Kaserne entdeckt worden.

„Kreml sieht Deutschland als Gegner“

Die deutschen Nachrichtendienste beobachten aber nicht nur eine Zunahme von Sabotageakten. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine mehren sich in der Bundesrepublik auch Ausspähversuche der sogenannten kritischen Infrastruktur, Cyberangriffe und Desinformationskampagnen in den Sozialen Medien. Und auch hier hat nach Einschätzung der Geheimdienste bei einem großen Teil der Vorfälle Russland seine Finger im Spiel. „Der Kreml sieht den Westen und damit auch Deutschland als Gegner“, warnt auch Bruno Kahl, der Chef des Bundesnachrichtendienstes. Russlands Präsident Wladimir Putin „wird ‚rote Linien‘ des Westens austesten“.

Die Einsicht, dass auch Deutschland in Putins hybridem Krieg zum unmittelbaren Ziel geworden ist, kommt in der Politik des Landes und der Kommunikation ihres Spitzenpersonals allerdings nur langsam an. So ist vor allem die Kanzlerpartei SPD, die schon im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen an die Ukraine immer wieder darauf gedrungen hat, dass Deutschland keinesfalls Kriegspartei werden dürfe, bisher immer wieder davor zurückgeschreckt, nach Sabotagefällen in Richtung Russland zu zeigen. Statt direkter Kritik am Kreml gab es zumeist Aufrufe zu erhöhter Wachsamkeit und Versprechen, die Schutzvorkehrungen in Deutschland zu erhöhen. In der Regierungserklärung, die Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Bundestag abgab, kamen die Erkenntnisse der Geheimdienste über die Zunahme feindlicher russischer Aktivitäten in Deutschland nicht vor.

Die Rolle des Warners fiel in den vergangenen Monaten neben einigen Politikern von FDP und Grünen daher vor allem der Opposition zu. „Wir sind bisher der zunehmenden Sabotage, der Spionage, der Zersetzung und der Desinformation nicht gewachsen“, sagte der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter gegenüber dem ZDF. Wenn es um die Ausstattung der Nachrichtendienste gehe, sei die von Scholz nach Beginn des Ukraine-Kriegs ausgerufene Zeitenwende kaum angekommen.