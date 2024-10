Am Rande eines Wahlkampfauftritts des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in Kalifornien ist am Samstag ein bewaffneter Mann festgenommen worden. Der 49-Jährige sei an einem Kontrollpunkt nahe dem Veranstaltungsort in Coachella gestoppt worden, teilte das Büro des Sheriffs von Riverside County am Sonntag mit. Demnach hatte der Mann ein Gewehr, eine geladene Pistole und ein großes Magazin bei sich. US-Medien berichten über eine geladene Schrotflinte und gefälschte Pässe, die der 49-Jährige ebenfalls bei sich hatte.

Er wurde wegen des Vorwurfs des illegalen Waffenbesitzes festgenommen und später auf Kaution wieder freigelassen. „Dieser Vorfall hatte keine Auswirkungen auf die Sicherheit des ehemaligen Präsidenten Trump oder der Teilnehmer der Veranstaltung“, hieß es in der Erklärung des Sheriffs weiter.

Knapp verfehlt

Am 13. Juli war auf Trump bei einem Wahlkampfauftritt in der Kleinstadt Butler im US-Staat Pennsylvania ein Attentat verübt worden. Der Schütze, der später vom Secret Service erschossen wurde, verfehlte den 78-jährigen Republikaner nur knapp. Trump wurde am Ohr verletzt.

Mitte September ereignete sich ein weiterer Zwischenfall, als sich am Rand von Trumps Golfplatz ein Mann mit einem Gewehr im Gebüsch versteckte. Der 58-Jährige wurde festgenommen und wegen der versuchten Ermordung eines Präsidentschaftskandidaten angeklagt.