Einen israelischen Einmarsch im Libanon würde er als „historische Gelegenheit“ begrüßen, sagte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in seiner letzten Rede vor seinem Tod. „Wir warten auf euch“, sagte er in der Ansprache im September. Nun hat Israel die Bodenoffensive im Nachbarland gestartet – der erste Angriff israelischer Bodentruppen im Libanon mündete mittlerweile in heftige Kämpfe mit der Hisbollah. Diese wird versuchen, Israel in einen langen, verlustreichen Guerrilla-Krieg zu verwickeln.