Enttäuschung ist bekanntlich die Differenz aus geweckter Erwartung und eingetretenem Resultat. Gemessen an diesem Kriterium stellt sich insbesondere die Frage, was vom „Plan des Sieges“ geblieben ist, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor seiner Reise in die USA angekündigt hatte. Denn auch nach seinem Gespräch mit seinem Amtskollegen Joe Biden wurde dieser „Plan“ nicht der Öffentlichkeit präsentiert, ein Hinweis darauf, dass er in Washington offenbar nicht auf ausgeprägte Gegenliebe gestoßen ist.