Paul Ronzheimer ist Ukraine-Kriegsreporter und stellvertretender Chefredakteur der deutschen BILD-Zeitung. Sein Podcast Ronzheimer gilt als einer der klarsten und verständlichsten Analyse-Medien in Sachen Kriegsgebiete aktuell. Den Österreicherinnen und Österreichern wurde er 2018 vor allem durch seine kritische Sebastian Kurz Biografie bekannt.

Am Mittwoch war der langjährige und preisgekrönte Journalist in Wien bei den „Österreichischen Medientagen“ zu Gast, um gemeinsam mit Kollegen von CNN, dem ORF und der deutschen WELT über Journalismus in Kriegsgebieten zu sprechen. Die Kleine Zeitung bat ihn danach zu einem Interview, in dem es um die politische Analyse jenes „Siegesplans“ ging, den der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute, Donnerstag, bei US-Präsident Joe Biden präsentiert.