Mit einer Aufbruchstimmung wollten SPD, Grüne und FDP gemeinsam „mehr Fortschritt wagen“, wie es in ihrem Programm steht. Mittlerweile jedoch ist offen, ob die Koalition die Legislaturperiode überlebt. Alle drei Parteien der „Ampelregierung“ fuhren im Sommer teils desaströse Landtagswahlergebnisse ein. Ebenso schlecht sind die Umfragewerte auf Bundesebene, die Frustration in den eigenen Reihen wird immer größer. Die Koalition ist an ihrem bisherigen Tiefpunkt angelangt.

Unmut bei Grünen und FDP

Der Rücktritt der grünen Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour zeigt, wie unglücklich die Funktionäre und Mitglieder schon lange mit der Performance in der Regierung sind: Investitionen in den Sozialstaat und in die grüne Transformation der Wirtschaft blieben weit hinter den Erwartungen. Zu groß war der Widerstand der wirtschaftsliberalen FDP, deren Parteichef und Finanzminister Christian Lindner sich immer wieder querlegte, zu unausgegoren und schlecht vorbereitet waren zentrale grüne Projekte wie etwa die Heizungstauschinitiative.

Für Streit sorgte zudem die Schuldenbremse, die seit 2009 im Grundgesetz verankert ist. Sie machte dem Regierungsbudget einen Strich durch die Rechnung, wodurch die „Ampel“ in eine Haushaltskrise stürzte. In der Öffentlichkeit entstand ein Bild von Handlungsunfähigkeit und Zwist, von dem sich die Koalition nie erholen konnte. Darunter leidet auch die FDP, die alles andere als zufrieden mit ihrer Regierungsbeteiligung ist.

Kein Rezept gegen die AfD

Deshalb sprach Lindner nach einer Gremiensitzung am Montag ein leises Ultimatum aus: Es stünde ein „Herbst der Entscheidungen“ in den Bereichen Wirtschaft, Stabilität des Haushaltes und Migration an. Bis 21. Dezember müsse die „Ampel“ zu Beschlüssen kommen.

Das Migrationsthema wurde durch das Attentat von Solingen wieder ins Zentrum der politischen Debatte gerückt. Die Regierung ließ sich dabei nicht nur von der AfD, sondern auch von der konservativen CDU vor sich hertreiben, die Verschärfungen wie etwa Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze forderte. Der europarechtliche Rahmen lässt allerdings wenig Spielraum für strengere Asylgesetze.

Pistorius statt Scholz?

Ein Drahtseilakt in einer Zeit, in der die einwanderungsfeindliche AfD zu einer Großpartei heranwächst. In bundesweiten Umfragen liegt sie deutlich vor der Kanzlerpartei SPD, die aktuell nur noch rund 15 Prozent der Stimmen bekommen würde. Der Wahlsieg der SPD in Brandenburg, der Heimat von Olaf Scholz, ist nur ein kleiner Trost für den Bundeskanzler.

Scholz ist als nächster Kanzlerkandidat auch bereits entsprechend umstritten. Laut einer „RTL“-Umfrage würde sich die Mehrheit der Deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius als SPD-Kanzlerkandidaten wünschen.