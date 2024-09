In der grünen Parteizentrale in Berlin wurde am Mittwoch nicht um den heißen Brei herumgeredet. „Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade“, sagte Omid Nouripour, der am Vormittag gemeinsam mit seiner Ko-Vorsitzenden Ricarda Lang den Rückzug von der Parteispitze bekanntgab.