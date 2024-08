Nach dem Absturz eines kürzlich vom Westen gelieferten Kampfjets vom Typ F-16 hat Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj den Chef der Luftwaffe entlassen. Der ukrainische Generalstab hatte am Donnerstag erklärt, dass der Kampfjet aus US-Produktion am Montag bei der Abwehr eines russischen Luftangriffs abgestürzt sei. Der Pilot sei dabei ums Leben gekommen. Er habe beschlossen, Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk zu ersetzen, teilte Selenskyj in Folge am Freitag mit.

Mehrere F-16-Kampfjets waren erst vor wenigen Wochen von den westlichen Verbündeten an Kiew geliefert worden. Der Vorfall ist ein schwerer Rückschlag für die Ukraine. Die Regierung in Kiew musste zur Abwehr massiver russischer Luftangriffe lange mit einer Flotte veralteter Kampfjets vom Typ MIG-29 und Suchoi aus der Sowjetzeit vorliebnehmen und forderte vom Westen lange die schnellere Lieferung hochmoderner F-16-Kampfjets.