Wenn man der iranischen Revolutionsgarde glauben kann, herrscht in Israel blanke Panik. Die Furcht vor dem angekündigten iranischen Vergeltungsschlag habe ganz Israel erfasst, sagte der Sprecher der iranischen Elitetruppe, Ali Mohammed Naeini laut Staatsmedien. Die Revolutionsgarde startete im Westen des Landes ein Militärmanöver – so nah an Israel, wie es im Iran geht. Die Drohkulisse gehört zu einem Psycho-Krieg im Nahen Osten, der schon vor dem erwarteten Militärschlag begonnen hat.