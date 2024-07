Im Wortlaut: So begründet Joe Biden seinen Rückzug

Nach wochenlangen Spekulationen hat US-Präsident Joe Biden seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zurückgezogen. Seine Entscheidung verkündete der 81-jährige US-Demokrat am Sonntagabend in einem Brief an das US-Volk, den er im Onlinedienst X veröffentlichte. Das Schreiben im Wortlaut: