Nicht unerwartet, aber doch sehr plötzlich: US-Präsident Joe Biden will nicht mehr antreten. Das erklärte der Demokrat am Sonntag auf X. Seit Wochen war Biden von einem wachsenden Chor von Parteigenossen, aber auch von führenden Presseorganen, bedrängt worden, die glaubten, nach der desaströsen Debatte mit seinem republikanischen Herausforderer Donald Trump wirke der Präsident zu alt und zu verwirrt. Biden unterstützte seine Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Nominierte, die in den Umfragen allerdings fast genauso hinterherhinkt wie er.