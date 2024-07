Donald Trump hat auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social rasch auf den Attentatsversuch reagiert. „Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchschlug“, schreibt Trump dort. Er habe sofort gewusst, dass etwas nicht stimmte. „Denn ich hörte ein zischendes Geräusch, Schüsse und spürte sofort, wie sich die Kugel durch die Haut bohrte.“ Es sei viel Blut geflossen, sodass ihm klar geworden sei, was geschehen war.

Zu dem Attentatsversuch kam es am Samstag in der Kleinstadt Butler in Pennsylvania. Trump hatte gerade mit seiner Wahlkampfrede begonnen, als Schussgeräusche zu hören waren. Agenten des Secret Service rannten zu Trump und schirmten ihn ab. Aufrecht und gestützt von Sicherheitspersonal verließ er daraufhin die Bühne. Dazu reckte er die Faust in die Luft.

Trump sprach sowohl der Familie des im Zuge des Vorfalls verstorbenen Zuschauers als auch den Angehörigen der verletzten Person sein Beileid aus (zu diesem Zeitpunkt war nur von einem Verletzten die Rede). „Es ist unglaublich, dass eine solche Tat in unserem Land stattfinden kann.“

Auch US-Präsident Biden meldete sich umgehend zu Wort und verurteilte den Angriff auf Trump scharf. Der US-Präsident erklärte in einem ersten schriftlichen Statement, er sei dankbar, dass Trump in Sicherheit sei. Derartige Gewalt habe keinen Platz, so der Demokrat weiter. Sie müsse von allen – als eine geeinte Nation – verurteilt werden.